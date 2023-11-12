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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

برلمانية: التمريض العمود الفقري للمنظومة الصحية

نقيب التمريض
نقيب التمريض

قالت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، إن التمريض يمثل العمود الفقري للمنظومة الصحية، مشيدة بمجهودات التمريض المصرى وتفانيه فى العمل ودورهم الهام لخدمة المريض المصرى، معلنة عن فخرها الدائم بأطقم التمريض وبما يقدمونه للمريض.

جاء ذلك الإحتفالية التى نظمتها النقابة العامة للتمريض برئاسة الدكتورة كوثر محمود، بمحافظة سوهاج.

وذلك بحضور الدكتور أحمد حسن أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والدكتور أحمد عبدالكريم وكيل المديرية والدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجى، والدكتور مصطفى محمد مدير إدارة المستشفيات، وهدى جاد مدير إدارة التمريض ونقيب تمريض سوهاج، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الشيوخ بالمحافظة، وعدد من القيادات الصحية والكوادر التمريضية بسوهاج.

وأشارت نقيب التمريض، إلى أن الإحتفالية تأتى فى إطار الجولات المستمرة للنقابة التي تجوب محافظات مصر لتقديم الدعم الأدبي والمعنوي لجموع التمريض الذي يبلغ عددهم نحو ٣٠٠ ألف ممرض وممرضة، وكذلك التواصل المستمر عن قرب بأعضاءها.

وخلال كلمتها بالمؤتمر، أكدت نقيب للتمريض على ضرورة دعم قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاة القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى ضرورة المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية من جانب أطقم التمريض وأسرهم للإدلاء بأصواتهم بإعتبارهم جزء لا يتجزأ من الوطن.

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وأشارت الدكتورة كوثر محمود إلى أنه سادت حالة من التفاعل بين الحضور خلال الإحتفالية حيال دعم الرئيس في الانتخابات الرئاسية وحيال القضية الفلسطينية ودعم أشقاءنا في فلسطين.
وبدوره، أثنى الدكتور أحمد حسن أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج، على الكوادر الطبية والتمريضية، مقدما شكره وتقديره لملائكة الرحمة لما يبذلوه لخدمة المرضى ومساعدتهم، مؤكداً على الدور الإنسانى الذى يقدمه كل فرد من أفراد التمريض لسلامة وراحة المرضى.

وقامت النقابة العامة للتمريض بتكريم جميع ممثلى المؤسسات الصحية بسوهاج من التأمين الصحي والجامعة ومديرية الصحة والرعاية الاولية والمستشفيات، والكوادر المتميزة فى المحافظة.
وفى ختام الإحتفالية، تقدمت الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض بتقديم الشكر والتقدير لرئيس النقابة الفرعية بسوهاج هدي جاد، علي تواصلها الجيد مع أفراد هيئة التمريض داخل المحافظة.

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نقيب التمريض مجلس الشيوخ الدكتورة كوثر محمود السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية

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