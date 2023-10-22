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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

قرار عاجل من نقابة التمريض بشأن التطوع لإنقاذ مصابي غزة

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

نظمت النقابة العامة للتمريض برئاسة الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، إحتفالية للتمريض بمحافظة البحيرة، حضرها الدكتور أحمد زغلول نقيب اطباء البحيرة وأعضاء مجلسى الشعب والشورى، وعدد من القيادات ومديرى الإدارات بمديرية الشئون الصحية بالبحيرة، ومديرى المستشفيات، بالإضافة إلى كوكبة من التمريض بكافة المستشفيات على مستوى المحافظة.

يأتى ذلك فى إطار سلسلة التواصل الدائم والبناء بين النقابة العامة للتمريض وفروعها وأعضاء المهنة في مختلف محافظات مصر، لتكريم الكوادر المتميزة والوقوف على التحديات التى تواجه الفرق التمريضية فى كل محافظة على حدى.

وقالت الدكتورة كوثر محمود، إن الإحتفالية تناولت الجهود التى يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للارتقاء بالمنظومة الصحية في مصر، لافته إلى أن النقابة قامت بإعداد مطويات تضم إنجازات الرئيس فى مجالات الصحة والتمريض وتم توزيعها على الحاضرين فى احتفالية التمريض، والتى تطرقت إلى دوره البارز فى إطلاق المبادرات الرئاسية ومنظومة التأمين الصحى الشامل وتطوير المنشأت الصحية ومبادرة حياة كريمة.

وشددت نقيب التمريض، خلال الإحتفالية، على دعم النقابة الكامل لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والتى وصفتها بـ "الحكيمة"، لافته إلى أن تمريض مصر أطلق على الرئيس لقب؛ "بطل الأمة العربية وقائدها" لحرصه الشديد على استقرار مصر وفلسطين والمنطقة بأكملها.
وجددت الدكتورة كوثر محمود، رفضها القاطع، للتهجير القسرى للفلسطينين وتوطينهم خارج أراضيهم ومحو الهوية الفلسطينية، معلنة عن فتح الباب أمام التمريض للتطوع فى العناية التمريضية للأشقاء الفلسطينين على أن تتولى النقابات الفرعية تسجيل المتطوعين.

وقالت الدكتورة كوثر محمود، إنه شارك فى الإحتفالية نحو 750 عضو بالتمريض، لافته إلى أنه تم تكريم 500 عضو من الكوادر التمريضية المتميزة فى المحافظة، كما تقدمت بالشكر للدكتورة رحاب مرعي نقيب التمريض الفرعي بالبحيرة.

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