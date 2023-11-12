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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صبحي يشيد بمنتخب السباحة البارالمبية لحصد 6 ميداليات في بطولة مصر الدولية

آيات الله أيمن
آيات الله أيمن


أشاد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بأداء منتخب السباحة البارالمبية، وحصاد 6 ميداليات بواقع ذهبية، فضية، وأربعة برونزيات، في ختام مشاركته ببطولة مصر الدولية، والتي استضافتها العاصمة الإدارية الجديدة.


نجحت السباحة المتألقة ورد شان محمد في 3 ميداليات بواقع “فضية” في مسافة 100 متر فراشة، و"برونزية" في 400 متر حرة، و"برونزية" في سباق 100 متر ظهر للسيدات.


وحققت آيات الله أيمن، الميدالية الذهبية في سباق  400 متر حرة ، وحصلت ملك عبد الشافي على الميدالية البرونزية فى 50 متر ظهر، وحصد أحمد حشاد الميدالية البرونزية في سباق 100 صدر خلال منافسات الكبار.


وذكر وزير الشباب والرياضة أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالرياضيين بصورة غير مسبوقة وبخاصة منهم الأبطال البارالمبيين ، من خلال توفير كافة سُبل النجاح، وانعكس ذلك على نظرة الاتحادات الدولية للرياضة بمصر، الامر الذي يعود بالنفع على الرياضة وممارسيها.

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