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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ازالة ٣٥حالة تعدي على الاراضي الزراعية و ٤مخالفات للبناء بالغربية

حملات موسعة لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية بالغربية .. صور

حملات إزالة تعديات
حملات إزالة تعديات ومخالفات الغربية

شدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على استمرار حملات إزالة التعديات على الاراضي الزراعية ومنع أي تعد جديد نهائيا والتعامل  والإزالة الفورية في المهد لأي تعد، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقضاء على تلك الظاهرة.

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جاء ذلك اثناء متابعته من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام إزالة التعديات عن طريق اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا، للوقوف على ما يتم خلال عملية الإزالة خلال الحملات المكبرة التي تقوم بها الوحدات المحلية للمراكز والمدن لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع مديرية الزراعة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية. وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة، وإزالة كافة التعديات في المهد.

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وواصلت الجهات التنفيذية  في الغربية تنظيم حملاتها المكثفة للحفاظ على مساحة الأرض الزراعية، والتصدي لأي محاولة تشوين مواد بناء أو حفر أساسات أو أي شكل من أشكال التعدي عليها بكل حسم، حيث تمكنت تلك الحملات من إزالة ٣٥حالة تعدي على مساحة ٨سهم و ١٨قيراط و٥فدان و أزاله ٤ مخالفات للبناء على مساحة ٤٤٠م 2 خلال الفترتين الصباحية والمسائية بكافة قرى ومدن المحافظة بالإضافة الي تحويل  ٣٥متعدي على الاراضي الزراعية و٤ مخالفين للبناء للنيابة العامة لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالهم.

التعديات علي الأراضي الأراضى الزراعية الإجراءات القانونية الوطنية للطوارئ والسلامة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة المراكز والمدن حملات إزالة التعديات على الأراضي دكتور طارق رحمى

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