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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يستبعد المحليين ويحدد سمات المدرب الجديد | تفاصيل

صدى البلد


أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن نادي مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، بدأ في البحث عن مدرب أجنبي لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم، بالفترة المقبلة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الزمالك يشترط أن يكون سمات المدرب الجديد، بأن تكون نتائجه جيدة في آخر موسم تدريبي له، واستبعاد الأسماء المحلية".

وفي سياق متصل كان أحمد سالم، المتحدث الرسمي لمجلس إدارة نادي الزمالك، قد أكد أن طريقة لعب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، كانت سببًا فى رحيله عن القلعة البيضاء.

وقال سالم فى تصريحاته عبر قناة نادي الزمالك: "أوسوريو مدير فني محترم ولكن طريقة لعبه والظروف الحالية كانا سببا فى رحيله عن تدريب الفريق، وسيتم إنهاء الشرط الجزائي معه من جانب مجلس الإدارة بشكل راقي".

وأضاف أن مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب سيعقد اجتماعًا يوم الاثنين المقبل وسيناقش مع اللجنة القانونية نتائج التحقيق مع أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفي الزناري، وسيتم عقد جلسة مع معتمد جمال يوم الثلاثاء المقبل لمناقشته فى المرحلة المقبلة، وايضا ملف المدير الفني سيكون على طاولة المجلس غدا الأثنين"

كما أن مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب سيدرس ملف المشاركة فى السوبر المصري الجديد خلال اجتماعه يوم الاثنين المقبل.

وكان أحمد سالم قد اكد أن النادي كان يحتاج خلال الفترة الماضية منبر رسمي يخرج منه القرارات وهو ما نفعله فى الوقت الحالي عبر قناة الزمالك، وهناك العديد من الشائعات على السوشيال ميديا تخص النادي وهو الأمر الذى نعاني منه خلال الفترة الماضية ولكن فى الوقت الحالي الجماهير تنتظر كل شيء عبر قناة الزمالك".

وأضاف: "كات  هناك شائعة بتوقيع غرامة مالية على اللاعبين الثلاثة أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري قبل اجتماع المجلس وهو الأمر الذى جعلني أخرج وأرد على تلك الشائعة".

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