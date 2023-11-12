كارثة خلال 48 ساعة.. الصحة الفلسطينية: الوقود نفد تماما في مجمع الشفاء الطبي

قال وكيل وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، يوسف أبو الريش، اليوم الأحد، إن أطباء مستشفيات غزة يعملون في ظل أوضاع صعبة تحت القصف الإسرائيلي.

وأوضح أبو الريش، أن “الوقود نفد تماما في مجمع الشفاء الطبي ونعتمد على الإنارة بالطاقة الشمسية”.

وتابع وكيل وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة قائلا: “أخشى أن ينضم الأطفال الخدج جميعا إلى قائمة الوفيات خلال 48 ساعة بسبب نقص الوقود”.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، إنها ليست طرفا في إدارة مستشفى الشفاء في قطاع غزة، مؤكدة أنه لا وجود لها ضمن هيكلية اتخاذ القرارات فيه.

كما نفت حماس رفض أي كميات من الوقود من إسرائيل للاستخدام الطبي في مستشفى الشفاء في غزة.

وقالت: “عرض إسرائيل تزويد مستشفى الشفاء بحوالي 300 لتر من الوقود يمثّل استخفافا بآلام وعذابات المرضى”.

بدوره، قال مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة، الدكتور محمد أبو سلمية، اليوم الأحد، أن المجمع الطبي أعرب عن استعداده لتلقي 6000 لتر وقود عبر الصليب الأحمر لإنقاذ المرضى المهددين.

وأضاف أبو سلمية، في تصريحات صحفية: “شخص إسرائيلي عرض تزويدنا بـ2000 لتر وقود فقبلنا وطلبنا تحويلها عبر الصليب الأحمر”.

وتابع مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة قائلا: “بعد عرض 2000 لتر وقود تراجع الطرف الإسرائيلي وقال إنه سيزودنا بـ300 لتر فقط”.