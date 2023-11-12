عاجل .. حكم دولي سابق يطالب بإبعاد بيريرا بعد فضيحة مقاطع الفيديو

أكد توفيق السيد الحكم الدولي السابق، أن البرتغالي فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام، أضر بسمعة التحكيم المصري، وأضاع هيبة الحكام، مشيرا إلى أنه يرفض استمرار الخواجة البرتغالي، ويطالب برحيله، ولن يدعمه.



وقال توفيق السيد عضو لجنة الحكام السابق، فى مداخلة هاتفية مع الإذاعية نجلاء حلمى فى برنامج إلا الكورة يا كابتن المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة، إن بيريرا أهان الحكام المصريين من خلال مقاطع الفيديو التعليمية التي يقوم بنشرها، مشيرا إلى أنه من غير المقبول أن يظهر الحكام وهم على الأرض بهذا الشكل، مضيفا “إنها تدريبات بدائية”.

وأكد توفيق السيد، فى حضور الحكم الدولي أيمن دجيش ، مع الإذاعية نجلاء حلمي، أنه كان دائما يطلب من الحكام تفادي النزول إلى الأرض لإحضار الكأس خلال القرعة في بداية المباراة؛ للحفاظ على الهيبة.

وقال إنه يطالب مجلس الجبلاية بإبعاد فيتور بيريرا الذي أساء للتحكيم المصري.