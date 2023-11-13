راضي عني.. لحظة انهيار نادين الراسي بسبب صورة شقيقها الراحل|فيديو

حل الفنانة اللبنانية نادين الراسي ضيقة على الإعلامية راغدة شلهوب فى حلقة جديدة من حلقات برنامجها زمن.



وتحدثت نادين خلال الحلقة عن شقيقها الراحل والذى وافته المنية إثر حادث سير مروع، وانهارت نادين الراسي بالبكاء بعد مشاهدتها صورة لشقيقها، مؤكدة على أنه توفي وهو راضي عنها.



وأكدت نادين خلال الحلقة أن جورج الراسي شقيقها فى مكان أفضل اليوم، مشيرة أن جنازته كانت جنازة مهيبة وقام بالصلاة عليه عدد كبير جدا من كل الأديان.

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أزمة نادين الراسي وشقيقها الأصغر

مشادة كلامية بين نادين الراسى وشقيقها الأصغر سيباستبان تطورت إلى اشتباكات بالايدى نتج عنها إصابات بالغة وكدمات فى أنحاء جسدها كما تسبب فى انهيار عصبي لها اسفر عن دخولها المستشفى لتمكث بجوار والدتها.

وفى التقرير التالى نرصد التفاصيل الكاملة لأزمة نادين الراسى وشقيقها والتى تصاعدت لحد الاشتباك بالايدى وتحرير محضر ضد بعضهما البعض.

بداية أزمة نادين الراسى وشقيقها

بداية القصة عندما تعرضت والدة نادين الراسى إلى أزمة قلبية شديدة نتج عنها عدة جلطات متتالية فى الراس وهو الأمر الذى سبب شللا نصفيا لها ودخلت على أثرها المستشفى ومكثت فى العناية المركزة.

وبرغم من حالة مرض والدة نادين الراسى الا ان دخلت نادين وشقيقها الأصغر الذى تواجد لرؤية والدته قبل السفر إلى فرنسا فى تلاسن ومشادة كلامية والتى تطورت بعد ذلك لاشتباك بالايدى بين الطرفين.

ضرب نادين الراسى

وتعرضت الفنانة نادين الراسى، إلى الضرب من قبل شقيقها ودخلت على أثره المستشفى بعد تعرضها إلى انهيار عصبي شديد.

وكشفت نادين الراسى، بالصور عن بعض الإصابات الشديدة نتيجة تعدى شقيقها عليها، وذلك عبر مجلة “الجرس” اللبنانية.

وظهرت نادين الراسى بضربة فى الرأس وبعض الإصابات فى جسدها وذراعها.



