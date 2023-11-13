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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب المصريين بالخارج يطالب المواطنين بالمشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية 2024

مجلس النواب
مجلس النواب

حث النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، على المشاركة في الاستحقاق الدستوري المقبل "الانتخابات الرئاسية"، المقرر إجراؤها للمصريين في الخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر المقبل، وفي الداخل أيام 10 و11 و12 من الشهر نفسه.

وطالب "هندي"، في تصريحات صحفية اليوم، المصريين بالخارج بتوسيع المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، هذا الاستحقاق الدستوري الأرفع، وأن يكون هناك حرص على مباشرة الحقوق السياسية لهم، وتقرير مصيرهم من خلال المشاركة الفعالة التي يختارون فيها من يمثلهم خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن المشهد بمختلف مستوياته "محليا وإقليميا وعالميا" ملتهب للغاية واضطراباته تتسع، وهو ما يفرض على جميع المصريين ومن بينهم المصريين بالخارج، على ضرورة المساهمة في استقرار البلاد الفترة المقبلة، عبر المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرًا إلى أن اجراء الانتخابات وسط مشاركة واسعة من المواطنين تحمل رسالة قوية عن الاستقرار الداخلي.

وثمن النائب عمرو هندي الأجواء التي تجرى فيها الانتخابات الرئاسية، حيث يتنافس على منصب رئيس الجمهورية 4 مرشحين من تيارات مختلفة وجميعهم يحملون أيدلوجيات متباينة، وهذا يعكس المناخ الإيجابي الذي يجرى فيه الا ستحقاق الدستوري الهام.

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