استشاري علاقات : الخائن مريض نفسيا .. فيديو

أكد احمد الفاتح استشاري الصحة النفسية والعلاقات، أن الخيانة الزوجية هي خيانة العهد الذي يتفق عليه طرفي الزواج منذ البداية.

وقال أحمد الفاتح في حواره في برنامج " صباح الورد " المذاع على قناة " تن "، :" الخيانة لها العديد من الصور والأشكال ولا يتم حصرها في العلاقة الجسدية ".

وأضاف احمد الفاتح:" الشخص الخائن لديه مرض نفسي ويحتاج إلى علاج نفسي وقد يكون غير مدرك لأبعاد ما يقوم به ".

وتابع أحمد الفاتح:" قد يكون الزوج لديه زوجة مثالية تهتم به بشكل كبير وتهتم بنفسها لكن الزوج يتجه للخيانة لان الزوج لديه مرض نفسي ".

ولفت احمد الفاتح :" مش مطلوب من الزوجة أن تبحث خلف زوجها للتأكد من عدم خيانته لها كي لا تعيش في عذاب ".