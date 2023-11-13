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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري علاقات : الخائن مريض نفسيا .. فيديو

صدى البلد

أكد احمد الفاتح استشاري الصحة النفسية والعلاقات، أن الخيانة الزوجية هي خيانة العهد الذي يتفق عليه طرفي الزواج منذ البداية.

 

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وقال أحمد الفاتح في  حواره في برنامج " صباح الورد " المذاع على قناة " تن "، :"  الخيانة لها العديد من الصور والأشكال ولا يتم حصرها في العلاقة الجسدية ".

 

وأضاف احمد الفاتح:" الشخص الخائن لديه مرض نفسي  ويحتاج إلى علاج نفسي وقد يكون غير مدرك لأبعاد ما يقوم به ".

 

 وتابع أحمد الفاتح:"  قد يكون الزوج لديه زوجة مثالية تهتم به بشكل كبير وتهتم بنفسها لكن الزوج يتجه للخيانة لان الزوج لديه مرض نفسي ".

 

 ولفت احمد الفاتح :" مش مطلوب من الزوجة أن تبحث خلف زوجها للتأكد من عدم خيانته لها كي لا تعيش في عذاب ".

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