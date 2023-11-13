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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

هل قراءة القرآن من الهاتف لها نفس ثواب المصحف؟ أمين الفتوى يجيب

صدى البلد

تلقت دار الإفتاء سؤال يقول صاحبه:  " اقرأ دائما من المصحف الموجود في الموبايل وليس الورقي فهل هذا حرام أم ثوابه أقل من المصحف الورقي؟.

 أجاب الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ومدير إدارة التدريب،  أنه لا حرمة في الأمر وأن الثواب واحد.

وأضاف الورداني إن قراءة القرآن من الموبايل ليست حراما مطلقًا لأن المصحف الموجود في الموبايل هو في الحقيقة معبر عن المصحف الورقي، "صحيح هو بالنسبة لنا عبارة عن شيء رقمي لكنه يؤدي نفس المعنى..لأن الكلمات هي كلمات المصحف الشريف".

 وأوضح الورداني أن السؤال المقصود غالبا هل هو نفس ثواب التلاوة، ليؤكد أنها نفس الثواب بالتأكيد، لأن الصحابة كانوا يقرأون القرآن من جزوع النخل ومن الجلد ويأخذون نفس الثواب حتى جمع القرآن الكريم بين دفتين في كتاب واحد، ولذا فقراءة الموبايل هي قراءة صحيحة كاملة الثواب. 

هل قراءة القرآن بسرعة تقلل الثواب

قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه هل يجوز قراءة القرآن بسرعة بشرط ألا يتخطى نطق حروف الكلمات التي يقرأها،  ووأن يتدبر ما يقرأ وليست قراءة عابرة فقط.

وأوضح«ممدوح» عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردا على سؤال: ما حكم قراءة القرآن بسرعة ؟أن قراءة القرآن بسرعة تسمى في علم التجويد قراءة الحدر موضحا أن مراتب القراءة ثلاثة مراتب وهي: التحقيق والتلاوة والحدر.

هل قراءة القرآن بسرعة تقلل من الثواب؟.. أمين الفتوى يوضح

قراءة القرآن بهذه الطريقة يضيع الثواب.. الافتاء تحذر منه

هل يجوز قراءة القران بدون وضوء من الهاتف
ونوه بأن الإمساك بالهاتف المحمول لقراءة القرآن منه على غير وضوء جائز، لأنه ليس مصحفا كما قال العلماء، وأن المصحف الحقيقي هو الذي لا يجوز مسه إلا المطهرون. 

هل يجوز قراءة القرآن على جنابة

أولا : من آداب تلاوة القرآن حرص القارئ على الطهارة والنظافة والجلوس في مكان نظيف واستقبال القبلة في وقار وخشوع ومراعاة أحكام التجويد والتلاوة.

ثانيا : اتفق الفقهاء على جواز قراءة شيء من القرآن الكريم في جميع الأحوال إذا لم تكن بقصد القرآنية بل لمطلق الذكر والدعاء أو الرقية.

وفرقوا في حكم قراءة المحدث للقرآن بين صورتين :

الأولى : إذا كان الحدث حدثا أصغر، فهنا يجوز للمحدث في هذه الصورة قراءة القرآن باتفاق الفقهاء، لحديث السيدة عائشة رضي الله عنها: " أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه " . أي : في جميع أوقاته وأحواله سواء في حين طهارته أو حدثه إلا الحالات التي يمتنع فيها الذكر كقضاء الحاجة ، وكلمة «يذكر» في الحديث السابق عامة تشمل قراءة القرآن وغيرها .

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