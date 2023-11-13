حسين هريدي: القضية الفلسطينية ترتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومي المصري

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه حتي من ولودوا بعد عام 73 وفكرتهم عن القضية الفلسطينية ضئيلة، ومع تحريف منصات التواصل الاجتماعي الدور المصري بالنسبة لتلك القضية، لكن دور مصر حاضر في القضية.

وأضاف السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الدور المصري للقضية الفلسطينية لم يبدأ فى عام 48 تاريخ إنشاء إسرائيل، وإنما سبق هذا.

وتابع السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنه كان هناك نداء للسيدة هدي الشعراوي وجهته للأمم المتحدة فى عام 1947، ولخصت فيه موقف النساء والسيدات المصريات من قرار الأمم المتحدة بإنشاء دولتين، لافتا إلى أن القضية الفلسطينية ترتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومي المصري.