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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب غزة.. إقالة وزيرة الداخلية البريطانية

وزيرة الداخلية البريطانية
وزيرة الداخلية البريطانية

أفادت وسائل الإعلام البريطانية، اليوم الاثنين، بإقالة وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا بريفرمان، من منصبها؛ وذلك بعد تصريحات جدلية من بينها الحرب في غزة.

ووفقا لوكالة "رويترز"، بدأ رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، تعديلا وزاريا صباح اليوم، الاثنين، وبدأ بإقالة وزيرة الداخلية، سويلا برافرمان، بعد أيام من التكهنات حول وظيفتها منذ ظهور مقال صحفي مثير للجدل يهاجم شرطة العاصمة تم نشره دون تصريح من رئيسها، وفقا للتقارير الصادرة من داونينج ستريت.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه برافرمان اتهامات بإثارة التوترات بعد أن اتهمت قوات الشرطة البريطانية بإظهار تحيز في التعامل مع المتظاهرين.

وقامت الوزيرة البريطانية، البالغة من العمر 43 عاما مرارا وتكرارا بإثارة الجدل في مجلس الوزراء في المملكة المتحدة، وكان آخرها خلال اتهام شرطة  "بالتهاون" في التعامل مع الاحتجاجات العدوانية بين إسرائيل وغزة في مقال في صحيفة التايمز.

وتعرض سوناك لضغوط من قطاعات من حزبه المحافظ وكذلك واجه هجمات من المعارضة للسماح لها بالاستمرار في وظيفتها رغم أنها مضت قدما في المقال في خرق واضح للقانون الوزاري.

ومع ذلك، ربما جاء تدخلها لدعم الشرطة بعد فوات الأوان لإنقاذ وظيفتها في النهاية.

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