الشعب الديمقراطي : حرية مطلقة منظمة لكل حملات مرشحي الرئاسة

تحدث خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي، عن المؤتمرات الشعبية لحملات المرشحين للرئاسة، قائلا: إن العمليات الإنتخابية التي تخص حملات المرشحين للرئاسة 2024، منظمة منذ أن أعلن عن فتح باب الترشيح.

وأضاف خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز"، أن العملية الإنتخابية تسير فى الطريق المرسوم لها والحرية البالغة بدون أى عراقيل.

وتابع خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي، أنه لدي كل الحملات حرية الحركة، مع التنسيق مع الجهات المختلفة، حتي أن إحدي الحملات قررت إنها تنتهج نهج خاص، وتشارك عبر التواصل الإجتماعي، لافتا إلى أن هناك حرية مطلقة ولكنها منظمة.