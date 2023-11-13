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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي يتفقد المعرض الأفريقي للتجارة البينية.. شاهد

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، المعرض الأفريقي للتجارة البينية اليوم، الأثنين.

في سياق متصل، أعلنت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي،  إطلاق المنصة الإلكترونية لعقود الهندسة والمشتريات والبناء  على هامش فعاليات المعرض الافريقي للتجارة البينية.

وقالت رانيا المشاط في كلمتها في افتتاح المعرض الأفريقي للتجارة البينية"، :"   تدشين المنصة الإلكترونية لعقود الهندسة ذات أهمية كبيرة لما له من دور لتحقيق أجندة أفريقيا للتنمية المستدامة وتتيح المزيد من الفرص الاستثمارية وتسهيل عملية تبادل المعلومات لدفع النمو في قطاع الهندسة والبناء والمشتريات ".

 

وتابعت رانيا المشاط:" الرئيس السيسي يؤكد دائما على أهمية تحقيق الاستثمار المطلوب في البنية التحيتية في أفريقيا بسواعد أبناء القارة".

وأكملت رانيا المشاط:"  المنصة تأتي استجابة فعالة لمعالجة  فجوات محورية  وهي فجوة التمويل والفجوة المعلوماتية وفجوة المهارات".

الرئيس عبد الفتاح السيسي رانيا المشاط المعرض الأفريقي للتجارة البينية المنصة الإلكترونية لعقود الهندسة فعاليات المعرض الافريقي

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