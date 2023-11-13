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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ مناخ : الإسرائيليون يلوثون الشرق الأوسط بجرائمهم

الدكتور علي قطب أستاذ
الدكتور علي قطب أستاذ المناخ

قال الدكتور علي قطب أستاذ المناخ، إن هناك تحديات كبيرة تواجه العالم كله فى إنعاقدات مؤتمرات المناخ منذ فترة طويلة.

وأضاف الدكتور علي قطب أستاذ المناخ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه كان هناك تحديات كبيرة لكوب 27 فى فترة كورونا وفى نفس الوقت الحرب الروسية الأوكرانية، موضحا أنه فى المؤتمر القادم الذي سيعقد في الإمارات يواجه بتحدي كبير لمنطقة الشرق الأوسط، وهي القضية الفلسطينية.

وتابع الدكتور علي قطب أستاذ المناخ، أن الإسرائيليين يسببوا دمار كبير يخلف ورائه تلوث بيئي كبير لمنطقة الشرق الأوسط.

على قطب أستاذ المناخ المناخ مؤتمرات المناخ الحرب الروسية الأوكرانية القضية الفلسطينية

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