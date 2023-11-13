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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استشهاد 7 فلسطينيين في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مخيم النصيرات

صدى البلد

قالت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الاثنين، استُشهد 7 مواطنين، وأصيب آخرون، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا شمال مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وأوضح مراسل وكالة وفا، أن 7 مواطنين ارتقوا وعشرات الجرحى، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة السعدي في المخيم، الذي يتعرض لقصف متواصل.

وفي وقت سابق اليوم، قال المدير العام لوزارة الصحة بغزة، إن الدبابات الإسرائيلية وقناصة الاحتلال يحاصرون مجمع الشفاء الطبي.

وأكد منير البرش، في تصريحات صحفية، أن نحو 200 عائلة في محيط مستشفى الشفاء لا يمكنها التحرك من منازلها.

وأشار البرش، إلى أن نحو 100 جثة تتحلل في ساحة مستشفى الشفاء ولا يمكننا دفنها.

وتابع: 36 من الأطفال الخدج في مجمع الشفاء يعانون من مضاعفات صحية خطيرة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية خروج مستشفى الشفاء في غزة عن الخدمة، وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية، مساء أول أمس، في نبأ عاجل لها، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس السبت خروج مجمع الشفاء الطبي عن الخدمة بعد نفاد الوقود، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي للمستشفى الذي بدأ مساء الجمعة.

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