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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد عبد الشافي يشارك في تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة أبو سليم الليبي

محمد عبد الشافي
محمد عبد الشافي

شارك محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في جانب من التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت اليوم الاثنين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعداداً لمواجهة أبو سليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية.

واكتفى عبد الشافي بخوض الجزء البدني من المران، قبل أن يستكمل التدريبات في صالة الجيمانيزيوم، ضمن البرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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