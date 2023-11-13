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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فريق السلة وألعاب القوى للصم بنات بدمياط يحصد ذهبية مسابقات إقليم الدلتا

تعليم دمياط
تعليم دمياط

 

استقبل اليوم المهندس "علي عبد الرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، منتخب دمياط لكرة السلة للصم بنات، بحضور زهر الدين الليثي مدير عام التعليم العام وايناس عبد الخالق مدير عام الشئون التنفيذية وفريال الزيني مدير إدارة التربية الخاصة.

وهنأ "وكيل الوزارة" الفريق لفوزه بالمركز الأول في مسابقات اقليم الدلتا وحصولهم علي الميداليات الذهبية

شمل الفريق الطالبة نورا رمضان مصطفى خليل والطالبة سارة مصباح والطالبة روان نافع والطالبة ريتاج شعبان بركات العاب قوى (رفع الجلة) والتي فازت بالمركز الأول

واعرب "وكيل الوزارة" عن شكره وتقديره لادارة مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بدمياط الجديدة ولكل من ساهم وساعد الفريق في حصوله علي تلك المراكز وخاصة مدربة الفريق ايمان مصطفي ياسين متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد فى المباريات القادمة.

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دمياط التربية والتعليم التعليم العام التربية الخاصة القرعة العلنية الفريق المهندس على عبد الرؤوف

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