محافظ دمياط تشهد مراسم إجراء القرعة العلنية لحج وزارة الداخلية لعام 1445 هجرية

شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، واللواء حسام توفيق مساعد وزير الداخلية _ مدير أمن دمياط، مراسم إجراء القرعة العلنية للحج لعام ١٤٤٥ هجرية/ ٢٠٢٣ ميلادية ، والتى تأتى تحت إشراف وزارة الداخلية ، حيث جاءت تلك الفعاليات التى أُقيمت ،اليوم ، بالصالة الرياضية المغطاة بمدينة رأس البر، بحضور لفيف من القيادات الأمنية ومديري مديريتي الأوقاف والشباب والرياضة.

وأعربت " الدكتورة منال عوض "، عن سعادتها بحضور قرعة الحج كل عام ، معربة أيضًا عن أصدق امنياتها للجميع بأن يمن عليهم بزيارة بيت الله الحرام ، كما هنأت الفائزين بالقرعة ، كما دعتهم بالدعاء لمصر بأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.

ووجهت " المحافظ " الشكر إلى وزارة الداخلية وجميع القائمين على هذا الحدث ورعايتهم حجاج بيت الله الحرام.

هذا ويشار إلى أن عدد المتقدمين لأداء فريضة الحج من محافظة دمياط قد بلغ ٨٦١ مواطن ، ويصل العدد المقرر اختياره ٢٢٧ مواطن ، حيث تجرى القرعة بشفافية تامة من خلال الحاسب الآلى.