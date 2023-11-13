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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ دمياط تشهد مراسم إجراء القرعة العلنية لحج وزارة الداخلية لعام 1445 هجرية

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، واللواء حسام توفيق مساعد وزير الداخلية _ مدير أمن دمياط، مراسم إجراء القرعة العلنية للحج لعام ١٤٤٥ هجرية/ ٢٠٢٣ ميلادية ، والتى تأتى تحت إشراف وزارة الداخلية ، حيث جاءت تلك الفعاليات التى أُقيمت ،اليوم ، بالصالة الرياضية المغطاة بمدينة رأس البر، بحضور لفيف من القيادات الأمنية ومديري مديريتي الأوقاف والشباب والرياضة.

وأعربت " الدكتورة منال عوض "، عن سعادتها بحضور قرعة الحج كل عام ، معربة أيضًا عن أصدق امنياتها للجميع بأن يمن عليهم بزيارة بيت الله الحرام ، كما هنأت الفائزين بالقرعة ، كما دعتهم بالدعاء لمصر بأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.

ووجهت " المحافظ " الشكر إلى وزارة الداخلية وجميع القائمين على هذا الحدث ورعايتهم حجاج بيت الله الحرام.

هذا ويشار إلى أن عدد المتقدمين لأداء فريضة الحج من محافظة دمياط قد بلغ ٨٦١ مواطن ، ويصل العدد المقرر اختياره ٢٢٧ مواطن ، حيث تجرى القرعة بشفافية تامة من خلال الحاسب الآلى.

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