ميناء دمياط يستقبل 18 سفينة حاويات وبضائع عامة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 18 سفينة .. بينما غادر عدد 17 سفينة ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة .

وقد أكد البيان أنه قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 26657 طن تشمل : 9225 طن يوريا و 4672 طن رمل و 2045 طن علف بنجر و 4711 طن ملح و 6004 طن بضائع متنوعة.

كما أوضح البيان أنه قد بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 34083 طن تشمل : 7074 طن خردة و 8634 طن حديد و 1101 طن خشب زان و 8050 طن قمح و 987 طن بذرة كتان و 8237 طن ابلاكاش.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 658 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 394 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4586 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 74744 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 412511 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2590 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا و الفيوم ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4312 شاحنة