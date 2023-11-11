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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء دمياط يستقبل سفينة مصرية على متنها 63000 طن قمح روسي

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن  .. بينما غادر عدد 10 سفن  ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة ، منها السفينة  ( WADI ALARAB  ) و التي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 63000 طن من القمح لصالح القطاع العام .. يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح . 

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وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 22643 طن تشمل : 4300 طن يوريا و  2007 طن جبس معبأ و 5399 طن اسمنت معبأ و 2480 طن رمل  و 420 طن ملح معبأ و 4250 طن علف بنجر و 3787 طن بضائع متنوعة.
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 29125 طن تشمل :  7128 طن خردة  و 5176 طن حديد و 4091 طن ابلاكاش و 4013 طن ذرة و 8717 طن قمح .


بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 813 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 274 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5011 حاوية مكافئة .


ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 69642 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 419460 طنًا .
كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2606 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و بنى سويف ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5121 شاحنة .

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