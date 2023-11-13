فحص31 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للمبتسرين بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الإنتهاء من فحص ٣١٢٣٨ من الأطفال حديثي الولادة بأقسام الحضانات بمستشفيات المحافظة والتي تأتي تنفيذا للمبادرة الرئاسية 100يوم صحة وضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين بالشرقية وذلك منذ انطلاق المبادرة في أغسطس ٢٠٢١ وحتى الآن.

وأشاد المحافظ بالمبادرات الرئاسية الصحية التي يطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للوصول إلى كافة فئات المجتمع، مؤكداً أن المحافظة خلال الفترة السابقة شهدت إطلاق العديد من المبادرات الصحية التي تهتم بصحة وسلامة المواطنين للوصول الي مجتمع صحي وسليم وخال ٍمن الامراض.

من جانبه أوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة أن المبادرة الرئاسية تهدف إلي حماية الأطفال المبتسرين حديثي الولادة من الأمراض الوراثية ومسببات الإعاقة من خلال الكشف المبكر عن ١٩ مرض وراثي منها ( قصور الغدة الدرقية - الفينيل كيتونيوريا - تضخم الغدة الكظرية الخلفي - نقص الجلاكتوز في الدم - التمثيل الغذائي الوراثية ) مشيراً إلى أنه يتم إجراء المسح الطبي للأطفال حديثي الولادة بجميع أقسام الحضانات بالمستشفيات العامة والمركزية والتعليمية والتأمين الصحي بالمحافظة في عدد ٣٠ محضن كمرحلة أولي منهم ٢٨ محضن تابع لمديرية الصحة ومحضن بالمستشفى التعليمي ، ومحضن بالتأمين الصحي وكذلك المستشفيات الجامعية والمستشفيات الخاصة كمرحلة ثانية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن الفرق الطبية المشاركة في أعمال المبادرة الرئاسية مدربه على طرق وكيفية سحب العينات التي تؤخذ من كعب الطفل وتم توفير المستلزمات الطبية اللازمة للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والجينية بين الأطفال حديثي الولادة , مشيراً إلى أنه في حالة ثبوت إيجابية العينة يتم إحالة الطفل لتلقي العلاج بالمجان بمركز العلاج والذي تم تخصيصه بوحدة طب الأسرة بشرشيمة بههيا مع وضع برامج علاجية وغذائية ملائمة تمنع تلك الامراض الوراثية.