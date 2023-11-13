محافظ الإسكندرية يطلع على التجهيزات النهائية لإقامة البطولة العربية لكمال الأجسام

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم بمكتبه، وفد الاتحاد المصري لكمال الأجسام برئاسة الدكتور عادل فهيم المساعد التنفيذي والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام ورئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي، وذلك للوقوف على التجهيزات النهائية للبطولة العربية المقرر انطلاقها في 17 نوفمبر الجاري، بحضور الدكتور رافائيل سانتونجا رئيس الاتحاد الدولي.

وخلال اللقاء، قدم محافظ الإسكندرية الشكر إلى الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري والعربي لكمال الأجسام لحرصه على إقامة تلك البطولة الهامة على أرض الإسكندرية.

وأكد أن الإسكندرية دائمًا سباقة في استقبال واستضافة الأحداث الرياضية العالمية، كما أنها تحرص على إخراج تلك الأحداث والفعاليات بالشكل الذي يليق بها كعروس للبحر الأبيض المتوسط.

من جانبه، قدم الدكتور عادل فهيم؛ الشكر إلى محافظ الإسكندرية على دعمه المستمر للاتحاد المصري والعربي لكمال الأجسام، معربًا عن سعادته باستضافة مصر البطولة العربية لكمال الأجسام في أعرق المدن المصرية «الإسكندرية» وتحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.