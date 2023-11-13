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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيناريست باهر دويدار: الأجيال الحالية أصبحت مشبعة بالقضية الفلسطينية.. فيديو

السيناريست باهر دويدار
السيناريست باهر دويدار

قال السيناريست باهر دويدار، إن الأجيال الحالية أصبحت مشبعة بالقضية الفلسطينية بسبب الأحداث الجارية حاليا.

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السيناريست باهر دويدار يكشف هدف قوات الاحتلال من التصعيد في غزة.. فيديو

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وأضاف السيناريست باهر دويدار، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "الأجيال الحالية جاهزة لمشاهدة أو سماع أي شيء عن غزة والقضية الفلسطينية"، لافتا: "الشعوب الغربية الأكثر عاطفية".

 

وأشار  السيناريست باهر دويدار،: "بالرغم من سواد الصورة نتيجة لما يحدث لكن هناك جوانب إيجابية كبيرة، وهي أن الجيل الذي دخل سن الإدراك بعد عام 2011 لا يعلم شيء عن القضية الفلسطينية أو الصراع العربي الإسرائيلي".

 

وأوضح  السيناريست باهر دويدار،: "الأزمة الحالية أحدثت نوعا من المناعة لدين جيلين أو ثلاثة كان من الممكن أن نخسرهم بشكل كبير".
 

السيناريست باهر دويدار الإعلامية عزة مصطفى الأحداث الجارية الأوضاع في غزة القضية الفلسطينية برنامج صالة التحرير باهر دويدار

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