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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أرقام كارثية.. بيان عاجل من مكتب الإعلام الحكومي بشأن الأوضاع في غزة

غزة
غزة

أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة، اليوم الأثنين، عن استشهاد 21 من رجال من الدفاع المدني و51 صحفي حتي الآن في قطاع غزة بسبب القصف الإسرائيلي المستمر.

وقال مكتب الإعلام الحكومي في غزة، في بيان له، إنه حتي الآن تم خروج 25 مستشفى و52 مركزا صحيا في قطاع غزة عن الخدمة وتدمير 55 سيارة إسعاف في قطاع غزة عن الخدمة، بينما ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي إلى 11240 بينهم 4630 طفلا و3130 امرأة.

وأشار المكبت الحكومي، إلى أن عدد الشهداء بين الكوادر الطبية في غزة ارتفع أيضا وبلغ 198 ما بين طبيب وممرض ومسعف.

وأوضح أنه تم تدمير 94 مقرا حكوميا و253 مدرسة و71 مسجدا و3 كنائس بسبب القصف الإسرائيلي المستمر والذي لا ينقطع علي قطاع غزة.

وأضاف مكتب الإعلام الحكومي في غزة، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 1153 مجزرة في القطاع حتى الآن، لافتا إلى أن الحرب الإسرائيلية على المستشفيات مستمرة وهي في دائرة الاستهداف المباشر.

كما حذر مكتب الإعلام الحكومي في غزة، من التداعيات الخطيرة لوقف الاتصالات والإنترنت بشكل كامل عن القطاع يوم الخميس المقبل.

وطالب بإدخال الوقود إلى القطاع قبل تفاقم الكارثة الإنسانية، وفتح معبر رفح بشكل فوري وعاجل ليكون ممرا آمنا لتدفق المساعدات الطبية.

وأدان مكتب الإعلام الحكومي في غزة، التواطؤ الدولي مع الاحتلال الإسرائيلي، مطالبا الدول العربية والإسلامية بلجمه ووقف الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.

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