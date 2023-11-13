حسام النحاس: حملة الرئيس السيسي الأكثر انتشارا في الشارع المصري .. فيديو

قال الدكتور حسام النحاس، أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها، إن حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي هي الاكثر زخما وانتشارا في الشارع المصري .

وتابع الدكتور حسام النحاس ، خلال لقائه على فضائية " المحور " أن قوة المرشح الرئاسي هي السبب وراء هذا الزخم ، وإعطاء المساحة لهذا الانتشار ، فضلا عن الكم الكبير للنقابات التي تدعم المرشح .

وأردف ، أن حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت منظمة ومرتبة منذ يوم الأول ، وانجازات المرشح تتحدث عن نفسها .

وتابع ، أن السيرة الذاتية للمرشح عبد الفتاح السيسي واقعية ومكتملة وبها انجازات تمت بالفعل على أرض الواقع .