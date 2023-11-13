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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس "الشؤون الأفريقية" بالنواب: معرض التجارة البينية شديد الأهمية ويضم كل دول القارة

قال المهندس شريف الجبلي، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، إن المعرض الأفريقي الثالث للتجارة البينية يعد أهم معرض في القارة السمراء، واستضافته مصر للمرة الثانية شيء مهم، خاصة أن كل الدول الأفريقية تشارك فيه سواء منتجين أو مشترين، بجانب بعض الدول من خارج القارة لمعرفة الفرص المتاحة.

وأضاف "الجبلي"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن طبيعة الدول الأفريقية متنوعة للغاية، وكل دولة لها طبيعة اقتصادية قوية وأخرى تعاني في فقر شديد، ومن ثم لا يصح أن يُدْخَل على القارة بالمنهج نفسه.

وأشار إلى أنه لا بد من فتح مراكز لوجستية بحيث لا يشتري المستورد الأفريقي إلا بعدما يرى السلعة أمامه وموجودة، كما لا بد من وجود ضمان الصادرات، ومجلس النواب صادق منذ أسبوعين على إنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمارات.

وأوضح أنه كان يوجد شركة تدعى شركة تنمية الصادرات موجودة منذ عشرات السنوات ولم تفعل شيئاً، فتقرر إلغاء هذه الشركة، واستبدالها بالوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمارات.

الشؤون الإفريقية النواب قصواء الخلالي معرض التجارة البينية القارة المهندس شريف الجبلي المعرض الأفريقي

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