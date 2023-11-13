"ملحمة مصرية" من أمام معبر رفح على مدار 24 ساعة لنقل قوافل المساعدات

أجرت الاعلامية لميس الحديدي عدة لقاءات مع مسؤولي قوافل المجتمع المدني والمؤسسات في حلقة خاصة من أمام معبر رفح المصري الذي يشهد تدفق المساعادات الانسانية الغذائية والطبية .



من جانبه قال أحد مسؤولين بنك الطعام أنبنك الطعام وعلى مدار شهر منذ بدء نقل المساعادات الغذائية للقطاع في التاسع من أكتوبر الماضي بدا بنك الطعام في أول قافلة دخلت القطاع بنحو 41 تريلا وأنه في باديء الامر تكدست المساعدات بعدها لمدة خمسة ايام حتى فتح المعبر أمام تلك المساعدات .



تابع خلال لقاء " عبر " برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة : ON: الان بدانا في إدخال القافلة الثانية ويبلغ قوامها تقريباً 120 تريلا وتم إدخال منها نحو 98 تريلا حتى الان وننتظر من السلطات المصرية تأهيل المكان لدخول أعداد أكبر لان دخول المساعدات يختلف من يوم للاخر تبقى من 30-40 تلاير متوقع دخولهم على مدار الايام القادمة "

كاشفاً ان الفترة القادمة سيجري إعداد القافلة الثالثة وتشهد تجهيز قرابة 40-40 تريلا مساعدات ومواد إغاثية ".



وأوضح أنه ناك مواصفات يحرص بنك الطعا م أن تكون ضمن القوافل أكل سهل الاستخدام لايحتاج للتسخين في ضوء أزمة الوقود هناك قائلاً : عملنا إجتماعات ومناقشات قبل إعداد القوافل من أجل إرسال عبوات غذائية سهلة الاكل مافيش غاز ولا كهرباء وبالتالي من الصعب إرسال الارز والمكرونة والزيت أرسلنا أشياء سهلة الفتح وتشمل الكرتونة عسل وبلح جاف وأجبان ومعلبات " بيف " وماء حتى تكون سهلة الاستخدام "

واشاد بتبرعات المصريين وإقبالهم على مساندة إخوانهم في قطاع غزة قائلاً : " كل ده تبرعات المصريين لان المصريين معروفين بتكاتفهم في وقت الازمات بمجرد إعلاننا عن تجهي قوافل شهدنا كمية تبرعات وإقبال منقطع النظير ولازالت مستمرة تلك التبرعات مما دفعنا لتجهيز قافلة ثالثة ورابعة ".



من جانبه وجه محمد قويدر عضو جمعية الوسيم: بجهود القيادة السياسية والقوات المسلحة على الجهد المبذول على معبر رفح لتسهيل وصول المساعدات الغذائية لسكان غزة قائلاً : جهد كبير والرئيس عبد الفتاح السيسي لما قال " مسافة السكة " هي فعلاً مسافة السكة .



تابع خلال لقاء " عبر " برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة : ON:الشعب المصري كتف في كتف مصطف لنجدة غزة الجريحة ولازم نشكر منظمات المجتمع المدني ومؤسسة حياة كريمة "

مكملاً : التحالف الوطني ليس فقط جميعات ومنظمات لكن كل الشعب المصري فرد فرد هو تحالف وطني قدم كل شيء لمساعدة سكان القطاع ".



واصل : " وقفنا أمام المعبر وطالبنا بفتحه. وهي أحد أعضاء التحالف الوطني أن ومع الزخم الشعبي المتواصل تم فتح المعبر وتدفقت المساعدات بداية من البطاطين وحتى العلاج والغذاء وكل مايلزم تم إدخاله عبر المعبر لسكان القطاع وشعب فلسطين العظيم ".



مردفاً : حتى تجيهزات المستشفيات على أعلى مستوى لاستقبال إخوانا من شعب فلسين واطفالنا وأمهاتنا مش هتقدري تفرقي في المستشفى ففي الاسرة من المصري ومن الفلسطيني "

أتم : " دائماً سنكون مسافة السكة حتى تنقشع الغمة ".



وأشادت الحديدي بدور الشعب المصري اتلعظيم في شحذ المساعدات بتبرعاته قائلة : " روح جميلة جدا من المصريين الموجودين أمام معبر رفح. أجمل ما في معبر رفح هو الروح العظيمة للمصريين، فيه ناس بقالها شهر كامل مسابوش مكانهم.

وأشادت الحديدي بدور سائقي الشاحنات وجهدهم الدؤوب قائلة : جهد بيباتوا بالايام والليالي أمام الشاحنات عشان يدخلوها للقطاع ".



من جانبه أوضح محمد رضا أحد سائقي التريلات أنه قدم من البحيرة ويعمل في مبادرة حياة كريمة قائلاً : " أنا من البحيرة، ودي المرة التانية اللي باجي فيها معبر رفح، ودي أقل حاجة أقدمها. رغم أن الناس كتير خافت علياا من أهل بلدي وقالوا ماترحوش ".



واصل : " : نستغرق وقتا طويلا في معبر العوجة الإسرائيلي والعملية تشتغرق يومين في عمليات التفتيش بحسب الاجراءات وعندما يكون هناك إزدحام للعربات نتسغرق وقت اطول ".