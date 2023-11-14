أخبار الفن|حقيقة طلاق أحمد فهمي وهنا الزاهد .. ووفاة والد المطرب فؤاد عبد الواحد

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامة عن هنا الزاهد وأحمد فهمي و فؤاد عبد الواحد

انتشرت في الساعات الاخيرة انباء تفيد بطلاق الفنان أحمد فهمي وزوجته هنا الزاهد ، حسب ما نشرته بعض المواقع الصحفية.

انتشرت في الساعات الأخيرة، أنباء تفيد بطلاق الفنان أحمد فهمي من زوجته هنا الزاهد، حسب ما نشرته بعض المواقع الصحفية.

أصدرت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني قراراً وزارياً بتعيين الدكتور حسين بكر رئيساً للمركز القومي للسينما.

أعلن المطرب اليمني فؤاد عبد الواحد، عبر حسابه الرسمي على موقع اكس تويتر سابقا، وفاة والده اليوم الإثنين 13 نوفمبر.

فاز الفيلم السوداني وداعًا جوليا للمخرج محمد كردفاني بـجائزة أفضل فيلم وهي الجائزة الأهم ضمن فعاليات النسخة 23 من مهرجان بلفاست السينمائي، حيث نافس الفيلم ضمن المسابقة الدولية في المهرجان، ليصبح في رصيده 11 جائزة دولية، وذلك بالتزامن مع انطلاقة الفيلم تجاريًا في دور العرض الفرنسية حيث يُعرض في أكثر 50 شاشة في 21 مدينة داخل حدود الدولة الأوروبية.