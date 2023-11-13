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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة والد المطرب اليمني فؤاد عبد الواحد

فؤاد عبد الواحد
فؤاد عبد الواحد

أعلن المطرب اليمني فؤاد عبد الواحد، عبر حسابه الرسمي على موقع اكس تويتر سابقا، وفاة والده اليوم الإثنين 13 نوفمبر. 

وكتب فؤاد عبد الواحد، في تغريدة له عبر تويتر: «‏إنا لله وإنا اليه راجعون.. اللهمّ ارحم من عز علي فراقه .. اللهم إن أبي في ذمتك وحبل جوارك فاغفر له وتجاوز عنه وتقبله وأحسن إليه كما أحسن لنا .. فأنت أهل الكرم والمغفرة». 

وحرص عدد كبير من الفنانين على مواساة فؤاد عبد الواحد في وفاة والده الراحل. 

 

ألبوم فؤاد عبد الواحد الجديد

ومن جهة أخرى، يضع فؤاد عبد الواحد اللمسات الأخيرة على أغنيات ألبومه الجديد الذي سيرى النور قريباً خلال هذا الشهر أكتوبر، والذي يتعاون فيه مع مجموعة كبيرة من الشعراء ومع ألحان الملحن "عزوف".

 

أحدث أغاني فؤاد عبد الواحد

في شهر مايو الماضي، طرح الفنان فؤاد عبد الواحد عملا غنائيا جديدا بعنوان "يشهد الله"، حمل في كلماته وصفا مميزاً لمشاعر الإهتمام والعشق، والتي لحنها الملحن "وتـر"، ووزع موسيقاها الموزع الموسيقي "سيروس" وقام بعملية المكس والماسترينج م. جاسم محمد. 

أحدث ألبومات فؤاد عبد الواحد 

كان أحدث ألبومات فؤاد عبد الواحد الفنية، ألبومه "حلم ولا علم" الذي تعاون في أغنياته الأربعة التي تضمنها الألبوم مع الموسيقار طلال من ناحية الألحان، محققاً لكل أغنية منها أكثر من مليون مشاهدة في موقع “يوتيوب”، ليتخطى مجموع المشاهدات للأغنيات الأربعة ما يزيد على أربعة ملايين مشاهدة.

الأغنية الأولى من ألبوم فؤاد عبد الواحد، "حلم ولا علم" التي عُرضت مصورة بطريقة الفيديو كليب مع المخرج ياسر الياسري ومن كلمات الشاعر خالد المريخي، تخطت المليون ومئة مشاهدة.

وحققت الأغنيات الثلاثة الأخرى "ارحم مشاعرنا" كلمات طارش قطن مليون مشاهدة، وأغنية "قلبي معك" مليون ومائتي مشاهدة، بينما الأغنية الأخيرة "غن" كلمات الشاعر فهد عافت مليون مشاهدة، والذي قدمها بمشاركة الفنانة البحرينية ليالي.

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