محمود مسلم: ما تفعله إسرائيل في غزة انتهاك لكل القوانين وأسس حقوق الإنسان

أكد الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، أن ما تفعله إسرائيل الآن في غزة؛ هو انتهاك لكل القوانين وأسس حقوق الإنسان والقيم الإنسانية، مشيرًا إلى أن أمريكا والدول الغربية تساعدها في ذلك.

وأشار الدكتور محمود مسلم، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن أمريكا تعيد ذات السياق أحيانا، وإسرائيل؛ عندما تدعي أن مصر لا تفتح المعبر.. كيف؟، موضحا أن بيان وزارة الخارجية أوضح أن معبر رفح مفتوح وعبرت منه حتى الآن 161 شاحنة، بالإضافة إلى عبور 600 أجنبي ومريض إلى داخل مصر».

معبر رفح الفلسطيني

وأشار إلى أن المعوقات التي تعيق دخول المساعدات إلى غزة إسرائيلية بحتة؛ إما عدم السماح بالمرور من المعبر الآخر أو قصف المعبر من ناحية فلسطين، وليس هناك مجال للعبور؛ إلا بموافقة إسرائيلية، وهذا دليل دامغ في كل المفاوضات التي تتم سواء لخروج الأجانب أو المصابين أو دخول المساعدات، لافتًا إلى أنه إذا كان الأمر مصري فقط؛ فلماذا تتدخل أمريكا؟».