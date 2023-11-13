بتكلفة 10 ملايين جنيه.. وزير الرياضة يفتتح نادي الترسانة النهري بالعجوزة

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم /الاثنين/ بمرافقة النائب طارق سعيد حسانين رئيس مجلس إدارة نادي الترسانة والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، الفرع النهري الجديد لنادى الترسانة بالعجوزة .

وعبر وزير الرياضة عن امتنانه بالمقر النهري الجديد لنادى الترسانة والذي سينضم للمنشآت الرياضية لخدمة أعضاء النادى .

وحرص النائب طارق سعيد حسانين رئيس مجلس إدارة نادي الترسانة على التوجه بالشكر الى وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي على دعمه خلال الفترة التى سبقت التجهيز .

وأضاف رئيس نادي الترسانة :"إننا نجحنا فى الحصول على موافقة بالمساحة المخصصة لانشاء النادى من قبل وزارة الشباب والرياضة وتم انشاء النادى النهري على مساحة 500 متر بتكلفة اجمالية بلغت ١٠ ملايين جنيه".

وأوضح أن الفرع النهري الجديد لنادى الترسانة يضم كافتيريا، ومطعم كما تم تخصيص مكان لمحبي ممارسة الصيد بالإضافة الى شاشة عملاقة لعرض المباريات عليها .