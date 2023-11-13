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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مدير مستشفى العريش العام: لدينا أجهزة متقدمة وأطباء أساتذة من الجامعات المصرية

الاعلامية لميس الحديدي
الاعلامية لميس الحديدي تجري عدة لقاءات في مستشفى العريش

أجرت الإعلامية لميس الحديدي عدة لقاءات في مستشفى العريش العام وهو المستشفى الاكبر الاقرب لمعبر رفح.

وقالت الحديدي إن مستشفى العريش العام هو الاكبر في محافظة شمال سيناء التي تضم  ثلاث مستشفيات رئيسية وهي العريش العام وبئر العبد والشيخ زويد . 

من جانبه قال الدكتور  أحمد منصور مدير مستشفى العريش العام إن المستشفى به طاقة استيعابية تبلغ 221  سريرا وبه رعاية مركزة تشمل 35 سريرا وأربعة للاطفال وبه كافة الاجهزة المتقدمة مثل الرنين والقسطرة  والرنين المغناطيسي،  بالاضافة لطاقم متكامل من الاطباء في تخصصات مختلفة . 

وتابع خلال  لقاء عبر  " برنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:"موجود كل الاطقم الطبية وكافة التخصصات وتجرى كافة الفحوصات داخل المستشفى  والعمليات  بواسطة أساتذة الجامعات المصرية "مضيفاً أن مستشفى العريش العام من أكبر مستشفيات شمال سيناء وبه كافة التخصصات والتدخلات الجراحية وهو مجهز على أعلى مستوى لاداء تلك المهمة. جميع الحالات التي تحتاج التدخلات الجراحية الكبرى ذات المهارة العالية لان إمكانيات المستشفى عالية مقارنة  بمستشفيات  شمال سيناء الاخرى " . 

وواصل : " يتم إجراء التدخلات الجراحية الكبرى العاجلة في المستشفى والتي تحتاج لجراحة بعدها لمدة شهر تحول لمستشفيات أخرى أو الحالات التي تحتاج رعاية طبية اقل أيضاً يتم تحويلها ".

وأتم : مستشفى العريش العام يجري  معظم العمليات الجراحية " ، موضحا أن المرافقين للمرضى والمصابين الكبار  لهم أماكن إقامة مخصصة خارج المستشفى معدة من قبل المحافظة بينما المرافقون  للاطفال إقامتهم مع الطفل داخل المستشفى " . 

الإعلامية لميس الحديدي برنامج كلمة أخيرة محافظة شمال سيناء مستشفي العريش العام مستشفيات شمال سيناء

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