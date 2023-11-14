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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسرته كلها ماتت بصاروخ من طيارة إف 16.. مصاب فلسطيني يروي مأساته

الاعلامية لميس الحديدي
الاعلامية لميس الحديدي من شمال سيناء

في حلقة خاصة قدمتها الاعلامية  لميس الحديدي من شمال سيناء وفي جولتها في مستشفى العريش العام   إلتقت أحد مصابي قطاع غزة ممن يتلقون علاجهم  في أكبر مستشفى  في المحافظة والذي روى بدوره ماأساة عائلته  التي رزحت تحت القصف الاسرائيلي في منزلهم   . 


من جانبه قال  حسن شاب فلسطيني يبلغ من العمر 19 عاماً  أنه مصاب في قدميه اليمنى واليسرى بكسور وأنه تم نقله   لمستشفى العريش العام  لتقلي العلاج المناسب له  بعد قصف منزله    بالصواريخ  وانه قادم من مخيم جباليا  حيث قصف منزل عائلته حيث يقطنون في الطابق الاول الامر الذي ادى لتهدم المنزل عليهم . 


تابع خلال    لقاء     "    عبر  " برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة   : ON:" في البداية توجها للمستشفى الانوديسي  لكن ان مزدحما للغاية اسرتي جميعها قضت وتبقيت أنا رحمة الله عليهم . 

 
وشرح زوج  أخته ماتعرضت له العائلة قائلاً : بيتنا يبعد عن بيته بمسافة 2 تر وأن سلطات الاحتلال قاموا  بعمل حزام ناري على المربع السكني  كاملاً   بينما تعرض منزل  زوجته وشقيقاها لصاروخ سقط من طائرة إف 16  وجميع افراد اسرته البلغ عددها 12 شخص  قضوا في هذا القصف "
 

واصل خلال    لقاء       "    عبر  " برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة   : ON:"أسرته جميعها تممحوها من السجل المدني وتبقى حسن فقط  ". 


 إستطرد :  قضى جميع افراد اسرته وبعد غنتهاء القصف هرعنا برفقةالشباب لانتشال من تبقى   وكانت الجثث  مرماة في الشوارع  داخل المربع السكني  ولم نجد سوى حسن كان على قيد الحياه وقمنا بجلب الاسعاف بعد معاناة طويلة إستمرت ساعة  حنى نقل للمستشفى الانويسي وتلقة الاسعافات الاولية حتى نقله لمصر "
 ووصف الاوضاع في قطاع غزة بالماساوية وأنها باتت تفتقد لاية قاومات حياة ". 


واصل : " اسرتي  زوجتي واولادها  موجودين لكن ينتظرون الموت في كل لحظةفي مخيم جباليا   ولا طرق أمنة كل شوية يقولوا روحوا الجنوب "
وجه الشكر لمصر : مصر الام الحنونة والتي فتحت المعابر والرئيس عبد الفتاح السيسي أدخل القوافل دون ان يطلب منه احد وقوات الاحتلال هي من عطلتها ومصر أم حنونة لفلسطين كلها سواء الضة  أو قطاع غزة ". 

 

من جانبه إلتقط اطراف الحديث الدكتور محمد الفقي مدرس مساعد جراحة العظام  بجامعة الازهر الحالة الصحية للشاب الفلسطيني  قائلاً : " حسن كان مصاب بكسر مفتوح في عظم الفخذ  وجرى تثبيته  بمثبت خارجي  وكان يحتاج لجراحة دقيقة للغاية  وتم غجراء ذلك عبر فريق كامل   من طب الازهر وجامعات مختلفة "

 

الإعلامية لميس الحديدي برنامج كلمة أخيرة جامعة الأزهر شمال سيناء قوات الاحتلال قطاع مستشفي العريش العام

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