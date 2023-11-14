13 شهيدا.. قوات الاحتلال ترتكب مجـ.زرة جديدة بخانيونس

أفادت وكالة الصحافة الفلسطينية صفا أن 13 شخصا استشهدوا جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلين لعائلة الأغا وأبو جميزة في السطر الشرقي بخانيونس.

كما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها أن ٣ شهداء شقطوا فجر اليوم في طولكرم، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، بجانب استشهاد الشاب وليد مصيعي (٢٦ عاما) ما يرفع حصيلة العدوان على المدينة إلى ٦ شهداء منذ مساء أمس.

كما أشارت الوزارة إلى أن عدد الإصابات بلغ ١٢ إصابة بينها ٤ في وضع حرج.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شبان من قرية العيسوية بالقدس المحتلة فجر اليوم وهم: أدهم سبتة، محمد ياسر درويش، قيس هيثم مصطفى، سامي ابو رميلة، مجدي حسن مصطفى، منصور محمود.