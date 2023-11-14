تشغيل الآبار ومحطات الرفع بالتجمع التنموي بقرية النثيله وسط سيناء

دشن مركز ومدينة نخل بمحافظة شمال سيناء، عملية تشغيل الآبار ومحطات الرفع بالتجمع التنموي بقرية النثيله 1 والنثية 2 بمنطقة وسط سيناء، بناء على تكليفات اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.



حضر عملية التشغيل العميد اسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، والجهاز التنفيذي لمركز ومدينة نخل برئاسة محسن سالم رئيس مركز ومدينة نخل.. حيث تم تشغيل الآبار ومحطة الري ومحطة المياه ومحطة الصرف الصحي، وتمت عمليات ضخ المياه في الشبكات، في حضور منتفعي التجمع.



220 منزلا سكنيا:

وقال محسن سالم، أن التجمع يعد من اكبر التجمعات التنموية ..حيث يشمل 220 منزلا سكنيا, المنزل مقام على مساحة ٢٠٠ متر مربع 120 مباني,و 80 حوش ملحق وبمساحه 1100 فدان زراعي كامله المرافق .

كما تم تسليم المدرسة والمسجد والساحة الرياضية ودار مناسبات واستراحات للعاملين و10 محلات تجارية ومجمع متكامل للخدمات الزراعية من ميكنه ومعدات ومعامل للمياه والتربة ومحطه بيطرية، ومركز بحوث زراعية ومعصرة زيتون

وفور ضخ المياه بالشبكات بادر الأهالي بالتعاقد على المعدات لتسوية وتجهيز الأرض لبدء تنمية وإعمار التجمع التنموي للمشاركة في جهود التنمية الزراعية التي تستهدفها المحافظة.

