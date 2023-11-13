حفل تكريم للمتميزين وحفظة القرآن الكريم للمشاركين بالبرنامج التثقيفي للطفل بشمال سيناء

نظمت مديرية أوقاف شمال سيناء ، احتفالية كبرى بمسجد النصر بالعريش، لتكريم الأطفال المتميزين، وحفظة القرآن الكريم من المشاركين بالبرنامج التثقيفي للطفل في المساجد الكبرى، وذلك تحت رعاية فضيلة الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء.

حق الطفل:

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالنشء، وإيمانها بحق الطفل في الرعاية التامة والنشأة الكريمة، والتربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي تتناسب مع مرحلته العمرية.

حضر حفل التكريم كل من:

فضيلة الشيخ / عبد الباقى جودة ، مدير الدعوة- نائباً عن فضيلة الدكتور / محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء.

وفضيلة الشيخ/ حسين البنديرى مدير عام المتابعة والدعوة الإلكترونية

و فضيلة الشيخ/ صلاح حسيني رئيس الإرشاد ونشر الدعوة

وفضيلة الشيخ/ أيمن جعفر مدير إدارة أوقاف شرق العريش.

و فضيلة الشيخ محمد عزام إمام وخطيب مسجد النصر بالعريش ، وجمع من المفتشين والأئمة من إدارة أوقاف شرق العريش.

