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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: الرئيس السيسي أعطى انطباعا إيجابيا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الإفريقية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

ثمن النائب عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الاهتمام الكبير الذي توليه مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقارة الإفريقية، والذي يدفع إلى مزيد من التعاون بينها وبين دول القاهرة في مجالات التنمية المختلفة، مشيرًا إلى حرص مصر على إقامة العديد من المشروعات التنموية المرتبطة بالقارة الإفريقية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المهمة.

وقال "خليل"، في تصريحات صحفية اليوم، إن الرسائل التي قدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته بالنسخة الثالثة من معرض التجارة البينية الإفريقية "IATA 2023"، والتي استضافت القاهرة فعالياته، الإثنين 13 نوفمبر، تعطي انطباعًا أكثر جدية عن مصر للاستثمار والإنفتاح على القارة الإفريقية، مشددًا على ضرورة العمل على تفعيل تلك التوصيات التي قدمها الرئيس السيسي في شكل مبادرات وأعمال مشتركة مع دول القاهرة.

وأضاف نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن تشجيع التجارة البينية لدول القارة الإفريقية فرصة كبيرة لزيادة معدلات التنمية في تلك الدول، خاصة في ظل ما تتمتع به من موارد ضخمة وهائلة، تحتاج لحسن استغلال وتعاون أكثر من أجل تطويع تلك الموارد لخدمة مواطني القارة السمراء.

وأشار النائب عبد الوهاب خليل، إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية، تؤكد الحاجة الملحة التي يجب أن تدركها إفريقيا، من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بينها، وذلك لمواجهة أي أزمات عالمية تنعكس على اقتصاداتنا.

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