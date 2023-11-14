برلماني: انتشال 50 شهيداً من مدرسة البراق بغزة.. وصمة عار في جبين العالم

وصف الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب انتشال نحو 50 شهيدا من مدرسة البراق في قطاع غزة بعد قصف للاحتلال الإسرائيلي بمثابة وصمة عار فى جبين المجتمع الدولى والعالم كله.

وقال " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم : إن هذه الجريمة وحدها كفيلة باحالة مرتكبى المجازر البشرية والدموية من جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الى المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية معرباً عن أسفه الشديد لاستمرار صمت وتخاذل المجتمع الدولى الذى لايزال مستمراً فى صمته ووقوفه متفرجاً على حرب الابادة والمجازر البشرية التى يقوم بها جيش الاحتلال الصهيونى ضد الفلسطينيين والتى أدت الى مقتل الآلاف من الشهداء الأبرياء من الرجال والنساء والشيوخ والأطفال الفلسطينيين فى كل المدن والأراضى الفلسطينية المحتلة.

وطالب الدكتور محمد عبد الحميد من شرفاء العالم ومنظماته ودوله الكبرى بسرعة التحرك لانقاذ الفلسطينيين من الكوارث وحرب الإبادة التجويع والعطش والأمراض التى يعانى منها بسبب استمرار القذف الإسرائيلى وحصار قطاع غزة من كل اتجاه وقطع المياه والكهرباء ومنع الوقود اضافة الى تدمير المستشفيات والمدارس ومختلف مشروعات البنية الأساسية داخل قطاع غزة مؤكداً أن التاريخ لن يرحم المجتمع الدولى والعالم كله بصفة عامة والولايات المتحدة الأمريكية بصفة خاصة على ما يحدث من جرائم لم تعرفها البشرية من قبل داخل الأراضى الفلسطينية المحتلة.