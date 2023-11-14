بالصور.. أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية صباح اليوم

شهدت محافظة الإسكندرية فجر اليوم هطول أمطار متوسطة منذ الرابعة فجر اليوم زادت شدتها لغزيرة بعدة مناطق بمختلف أنحاء المحافظة.

وأكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالاسكندرية علي تمركز ١٨٧ سيارة ومعدة بمختلف المناطق للتعامل مع اي تجمع لمياه الأمطار فور حدوثه.



ومن خلال آخر تحديث للخرائط الجوية وصور الأقمار الصناعية الواردة من هيئة الأرصاد الجوية من المتوقع اليوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر ان تشهد مناطق من محافظة الاسكندرية أمطارا تبدأ خفيفة في فترة الصباح على أن تزيد شدتها مع تقدم ساعات النهار لتكون متوسطة الشدة و رعدية أحيانا على فترات متقطعة بنسبة حدوث 50% تقريبا ... كما تنشط الرياح وتصل سرعتها من 50-60 كم/ س وارتفاع الموج على البحر المتوسط يتراوح من 2 - 3.5 متر.



ونبه علي جميع العاملين بضرورة الإلتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظا على سلامة العاملين والمواطنين والتعامل الفوري مع أي تجمعات مياه فور حدوثها، ثم تطهير الشنايش والمطابق لرفع أي مخلفات لتسهيل سريان مياه الأمطار.

مؤكدا علي استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى مؤكدا علي التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية.