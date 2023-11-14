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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الرهانات على هبوط أسعار النفط عالميا تتزايد.. تفاصيل

النفط
النفط

عزز مديرو المحافظ المالية الرهانات على هبوط سعر النفط الأميركي بأكثر من 4 أضعاف الشهر الماضي مع عودة القلق إزاء الطلب إلى الأسواق.

وبحسب وكالة “بلومبرج الشرق”، ارتفعت عمليات البيع على المكشوف فقط بأكثر من 20 ألف عقد لتصل إلى 95756 خلال الأسبوع المنتهي 7 نوفمبر، بحسب بيانات لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأساسية. 

وتعد عقود البيع على المكشوف حالياً الأعلى منذ يوليو الماضي. في هذه الأثناء، قلصت صناديق التحوط الرهانات على ارتفاع أسعار النفط لسادس أسبوع على التوالي.

اضطربت مشاعر الثقة خلال الأسابيع الأخيرة إذ أدى تراجع توقعات الطلب العالمي وزيادة الإمدادات الأميركية إلى محو علاوة المخاطر الناجمة عن الحرب بين إسرائيل وحماس. وأنهى خام النفط الأميركي تداولات الأسبوع الماضي قرب أدنى مستوياته منذ يوليو الماضي قبل أن يعاود الصعود قليلاً أمس.

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