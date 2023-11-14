أحمد عامر: مصر بدأت وضع خطة شاملة للتعاون الحقيقي مع العمق الأفريقي

قال الكاتب الصحفي أحمد عامر، إن مصر أدركت أهمية العمق الاستراتيجي الأفريقي، لذلك بدأت في وضع خطة شاملة للتعاون الحقيقي مع العمق الأفريقي.

وأضاف أحمد عامر، خلال حواره ببرنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي أم سي، أن الالتحام مع العمق الأفريقي، تسبب في زيادة التبادل التجاري، كما أن الاستثمارات المصرية في أفريقيا تجاوزت ال١٠ مليار دولار.



وأشار إلى أن العمق الاستراتيجي الأفريقي مهم للغاية في مصر، والرئيس عبدالفتاح السيسي يدرك مدى حجم الإمكانيات البشرية والموارد الطبيعية بأفريقيا.

ولفت إلى أن أفريقيا مطمع لكل القوى العظمي في العالم، ولكن مصر تسعى إلى إعادة تعميرها، ليستفيد منها الجميع.