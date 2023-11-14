استاذ اقتصاد: أفريقيا غنية بمواردها لكنها تفتقر للبنية التحتية والمشروعات التنموية

قال الدكتور محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد، إن التجربة المصرية نموذج قابل للتطبيق في أفريقيا، موضحًا أنه بالرغم من الأزمات التي يمر بها العالم قامت التجربة المصرية بالعمل على نفسها بشكل اقتصادي من خلال الاستثمارات في البنية التحتية وإعادة صياغة الجمهورية الجديدة المتمثلة في إعادة الهيكلة الخدمية وقطاعات البنية التحتية.

وأضاف “البهواشي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن مصر أصبح لديها فرص استثمارية وامكانيات تجعل المستثمر يضعها في أولوياته، لافتًا إلى أن القارة الإفريقية لديها فرص كثيرة وواعدة خصوصا أنها غنية بالموارد الطبيعية غير المستغلة المتمثلة في المواد الخام التي يتم تصديرها كما هي دون الإستفادة بقيمتها المضافة.

وأشار محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد، إلى أن أفريقيا غنية بمواردها لكنها تفتقر للبنية التحتية والمشروعات التنموية والسلع الأساسية، موضحًا إلى أن التشارك بين الدول الإفريقية سيعمل على تعزيز التبادل التجاري من خلال تعظيم الاستفادة من موارد القارة.

