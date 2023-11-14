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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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السفير صلاح حليمة: مصر تعمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الأفريقية

السفير صلاح حليمة،
السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الأفريقية

أكد السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الأفريقية، أن الهدف الرئيسي من النسخة الثالثة من معرض التجارة البينية الإفريقية، هو نشأة العلاقات التجارية بين الدول الأفريقية، مشيرا إلى أن هذا المعرض يأتي في منطقة التجارة الحرة الأفريقية.

وقال صلاح حليمة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفضائية الممصرية"، إن مصر لها دور في إنشاء منطقة التجارة الحرة الأفريقية، في عام 2019، مؤكدا أن مصر تعمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الأفريقية.

 

يشجع عملية الاستثمار

وتابع نائب رئيس المجلس المصري للشئون الأفريقية، أن المعرض يشجع عملية الاستثمار ويزيد من حجم التبادل التجاري بين كافة الدول، وإيجاد حجم الإستثمار في السلع التي يزداد عليها الطلب. 

السفير صلاح حليمة معرض التجارة البينية الأفريقية الدول الافريقية منطقة التجارة الحرة التبادل التجاري

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