السفير صلاح حليمة: مصر تعمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الأفريقية

أكد السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الأفريقية، أن الهدف الرئيسي من النسخة الثالثة من معرض التجارة البينية الإفريقية، هو نشأة العلاقات التجارية بين الدول الأفريقية، مشيرا إلى أن هذا المعرض يأتي في منطقة التجارة الحرة الأفريقية.

وقال صلاح حليمة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفضائية الممصرية"، إن مصر لها دور في إنشاء منطقة التجارة الحرة الأفريقية، في عام 2019، مؤكدا أن مصر تعمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الأفريقية.

يشجع عملية الاستثمار

وتابع نائب رئيس المجلس المصري للشئون الأفريقية، أن المعرض يشجع عملية الاستثمار ويزيد من حجم التبادل التجاري بين كافة الدول، وإيجاد حجم الإستثمار في السلع التي يزداد عليها الطلب.