دبلوماسي سابق: وجود أمير قطر بمصر لتصفية الخلافات بين حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية

قال السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن قمة الرياض تنعقد غدًا، وهي في غاية الأهمية، في ظل التطورات التي تشهدها الضفة الغربية، وربما يكون هناك رؤية يُتَوَافَق عليها من جانب الدول العربية، خاصة وأن انعقادها جاء بناءً على طلب رئيس منظمة التحرير الفلسطينية.

وأضاف «حليمة» في حواره على القناة الأولى، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، ويزور أمير دولة قطر مصر الآن، وهو أمر له دلالة هامة، فيما يتعلق بالحديث عن مستقبل غزة، بعد هذه التطورات الكبيرة، الذي يعني أن هناك شيئًا ما سيتغير في غزة، وهو أمر مرفوض، لأن غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين.

وتابع «حليمة» أن وجود إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وخالد مشعل رئيس الحركة في الخارج، مع أمير دولة قطر في مصر، ربما له صلة، في عملية تصفية الخلافات، بين حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية، وانتفاء صفة الإرهاب عن حماس، باعتبار أن ما تم في هذه المرحلة من جانب حماس، هو رد فعل على التطورات التي شهدتها الضفة الغربية، على مدار عقود.