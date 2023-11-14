صحف الكويت|كل مستشفيات غزة خارج الخدمة.. إسرائيل: أمامنا أسبوعان قبل أن تتزايد الضغوط علينا .. تجديد وديعة بـ 4 مليارات دولار لدى «المركزي المصري»

السيسي: مصر حريصة على دعم التنمية في القارة الأفريقية

المساعدات الكويتية لأهالي غزة تتواصل بـ40 طناً جديدة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية

القسام: مجاهدونا تمكنوا من تدمير 20 آلية عسكرية صهيونية خلال الـ48 ساعة

الحرس الثوري الإيراني: واشنطن لا تهدد إيران بل تخاطبها بلغة الطلب والرجاء

"الأرصاد": طقس مائل للحرارة ورطب..و"العظمى": 30

تناولت صحف الكويت مجريات حرب الإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون على يد الاحتلال الصهيوني الغاشم علاوة على موضوعات أخرى.

قالت صحيفة الأنباء ، إن كل مستشفيات محافظة غزة أصبحت «خارج الخدمة»، وعشرات المرضى يموتون لنقص العلاج، والجثث تتحلل في مكانها لعدم إمكانية دفنها، هذه هي حصيلة الحرب الإسرائيلية الشعواء على مستشفيات غزة والمستمرة منذ ايام مترافقة مع غارات جوية ومدفعية وصاروخية على مختلف أنحاء القطاع.

وحذر مدير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة من «توقف العمليات الإنسانية خلال 48 ساعة لعدم السماح بدخول الوقود إلى غزة».

وقال توماس وايت: «توقف اثنان من المقاولين الرئيسيين لدينا عن العمل، لقد نفد الوقود لديهم ببساطة، الأمر الذي سيحرم 200 ألف شخص من مياه الشرب» في القطاع المحاصر حيث يعيش 2.4 مليون نسمة نزح منهم 1.6 مليون ويعتمدون جميعا وبشكل كامل على المساعدات.

وبدوره، قال المفوض العام لـ «أونروا» فيليب لازاريني أمس إن الوقود نفد من المستودع التابع للوكالة في قطاع غزة، ولن تتمكن أونروا في غضون أيام قليلة من إعادة تزويد المستشفيات به ومن نزح مياه الصرف الصحي وتوفير مياه الشرب.

وبالفعل، اضطرت العديد من المستشفيات إلى إغلاق أبوابها في غزة بسبب الأضرار التي لحقت بها جراء الحرب أو نقص الوقود، ومن بينها مستشفى القدس، وهو أحد المستشفيات الكبرى في شمال غزة محور تركيز التوغل البري الإسرائيلي.

ومع تتالي الانهيارات، أعلنت وزارة الصحة التابعة لـ «حماس» ارتفاع حصيلة الوفيات منذ السبت لأكثر من 34 في مستشفى الشفاء وحده، وهو اكبر مستشفيات القطاع وقد تحول الى ساحة معركة حقيقية حيث تحاصره قوات الاحتلال وتمنع النازحين إليه والقاطنين حوله من الخروج.

وأكد وكيل وزارة الصحة يوسف أبوالريش، ارتفاع عدد الوفيات إلى 27 مريضا في العناية المكثفة و7 من المواليد الأطفال الخدج بسبب انقطاع التيار الكهربائي ونفاد الوقود والأوكسجين.

وأشار الى أن عشرات الشهداء ومئات المصابين لا يمكن لأحد الوصول إليهم لأن سيارات الإسعاف متوقفة وتتعرض لإطلاق نار وقذائف إذا تحركت خارج المستشفى، وفي وقت لاحق اعلن عن وفاة ثمانية من المصابين والمرضى أمس فقط.

وقال أبوالريش ، إن «كل مستشفيات محافظة غزة خارج الخدمة، و مستشفى الرنتيسي تم تفريغه بالكامل من المرضى والكادر الطبي والنازحين بعد تهديدات من الجيش الإسرائيلي، ولا نعرف مصير بعض الموظفين في المستشفى، نؤكدا أن الوضع خطير» مع انقطاع الكهرباء بسبب النقص في الوقود، وتحدث عن وضع مماثل لمستشفى الشفاء في مستشفى القدس في تل الهوى.

وأوضح : «لا يوجد لدينا ماء للشرب ولا طعام ولا أي شيء للطواقم الطبية ولنحو 20 ألف نازح داخل أسوار مستشفى الشفاء»، معتبرا أن إسرائيل «تحكم بالإعدام على كل من في داخل المستشفى».

وأوردت صحيفة الأنباء، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص مصر على دعم التنمية والتعاون في القارة الأفريقية، مشيرا إلى أن القارة تمتلك القدرات والإمكانات اللازمة لذلك، ولكن هناك معوقات تقف في طريق تحقيق ذلك.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح فعاليات المعرض الأفريقي الثالث للتجارة البينية بمركز المنارة للمؤتمرات امس، أن مصر حريصة على البناء والتنمية والتعمير والتعاون فيما يخص الدول الأفريقية.

وأوردت الصحيفة، أنه أقلعت اليوم الثلاثاء، الطائرة الإغاثية ال19 من الجسر الجوي الكويتي من قاعدة عبدالله مبارك الجوية متجهة إلى مطار العريش على متنها مواد غذائية ومستلزمات طبية بحمولة تبلغ 40 طنا لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة.

وقال مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام في جمعية الهلال الاحمر الكويتي خالد الزيد في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن هذه المساعدات الإنسانية تأتي في إطار الدور الإنساني الذي تؤديه دولة الكويت في إغاثة الاشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

أخيرا من الصحيفة، توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة لنهار اليوم الثلاثاء، ورطب خاصة على المناطق الساحلية وتتكاثر السحب تدريجيا والرياح متقلبة الاتجاه تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 35 كم/ساعة .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 30 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 17 درجة مئوية.

ذكرت صحيفة القبس، قال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة إن مجاهدي المقاومة تمكنوا من تدمير 20 آلية عسكرية صهيونية خلال الـ48 ساعة تدميرا كليا أو جزئيا، مؤكداً ان عناصر المقاومة يواصلون ضرب العدو بتفجير دباباته ومدرعاته ويدكون حشوداته بقذائف الهاون.

وأضاف أبو عبيدة أن أحلام قادة الحرب الصهاينة في القضاء على المقاومة هي محاولة للهروب من الهزيمة المدوية، مؤكداً أن قوات الاحتلال ستبقى تحت ضربات المجاهدين في كل خطوة تخطوها.

وعن المفاوضات الجارية لإطلاق بعض الأسرى، كشف أبو عبيدة أنه هناك جهود من الوسطاء القطريين للإفراج عن محتجزي العدو مقابل الإفراج عن 200 طفل فلسطيني و75 امرأة، مشيراً إلى أن «العدو طلب الإفراج عن 100 امراة وطفل من محتجزيه في غزة وأخبرنا الوسطاء أن بإمكاننا في هدنة مدتها 5 أيام تتضمن أن نفرج عن 50 النساء والأطفال في غزة».

وأوردت صحيفة القبس، قال قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني أمير علي حاجي زاده إن إيران أصبحت في قمة القوة وأن واشنطن لا تهدد إيران، بل تخاطبها بلغة الطلب والرجاء، وفق ما ذكرت وكالة «إيرنا» الإيرانية

وأضاف: «لا يمكن محو هذا النصر للمقاتلين المقاومين من خلال إجراءات تكتيكية، والعمليات الإجرامية ومقتل الأطفال، وهم منتصرون، وسيرى هذا العالم ذلك في المستقبل».

وأشار إلى أن رقعة الحرب اتسعت، ودخل لبنان في الصراع، ومن الممكن أن يتفاقم حجم الصراعات أكثر، والمستقبل غير واضح، لكن إيران مستعدة لكل الظروف.

وتابع: «الأميركيون لا يهددون إيران، وأحيانا كانوا يراسلوننا 3 مرات في الليلة الواحدة، وكانوا يتحدثون بلغة الطلب والرجاء».

وأكد أن إيران ليست في وضع يسمح لأحد بتهديدها، مضيفاً: نحن في قمة القوة وأعددنا انفسنا لكل الظروف.

ذكرت صحيفة الوطن، جدّدت الكويت وديعة بقيمة 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري على شريحتين، على أن ينتهي أجل واحدة منهما قيمتها مليارا دولار في أبريل المقبل، والثانية في سبتمبر 2024، وذلك لدعم احتياطي البلاد من العملة الصعبة، بحسب مصدرين حكوميين تحدثا إلى "الشرق" طالبين عدم الكشف عن هويتيهما.

زادت احتياطيات مصر من العملات الأجنبية خلال أكتوبر الماضي بنحو 131 مليون دولار إلى 35.1 مليار دولار.

وكشفت بيانات البنك المركزي، أن الدين الخارجي للبلاد تراجع إلى نحو 164.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2023، من 165.3 مليار دولار بنهاية مارس الماضي.