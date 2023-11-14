خبير شئون عربية: 80% من الإسرائيليين يحملون نتنياهو مسؤولية عملية طوفان الأقصى

أكد الدكتور ياسر طنطاوي، خبير الشؤون العربية والإسرائيلية، أن الغطرسة والغرور والعجرفة الإسرائيلية كانت مستمرة منذ حرب 1967 وحتى حرب أكتوبر عام 1973.

وأضاف الدكتور ياسر طنطاوي، خبير الشؤون العربية والإسرائيلية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن موشي ديان وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، قال إن الجيش المصري لن تقوم له قائمة إلا بعد 50 عامًا ورفض أي اتصال مع القادة العرب، وقال إن الوضع الإسرائيلي جيد ولا يوجد سبب للاتصال بالعرب.

وتابع الدكتور ياسر طنطاوي، أنه بعد حرب أكتوبر انقلبت الآية تمامًا، وقال ديان إن الحرب ثقيلة بأيامها ودمائها، مشددًا على ان رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو، يعيش نفس العجرفة، ولا يريد الاعتراف بالهزيمة التي تعرض لها جيش الاحتلال.

وأشار خبير الشؤون العربية والإسرائيلية، إلى أن 80% من الإسرائيليين يحملون نتنياهو مسؤولية عملية طوفان الأقصى.