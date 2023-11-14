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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق .. المحكمة الاتحادية تقرر إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب

محمد الحلبوسي
محمد الحلبوسي

أفادت وكالة أنباء العراق الرسمية "واع" بقرار المحكمة الاتحادية العراقية ، اليوم الثلاثاء، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وذكر مراسل وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "المحكمة الاتحادية قررت، اليوم، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي".

وجاء ذلك على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده، عضو مجلس النواب العراقي - النائب ليث الدليمي.

الدعوى التي رفعها الدليمي، ضد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، كانت بتهمة "التزوير" والتي انتهت بقرار إنهاء عضوية الحلبوسي بالبرلمان.

والحلبوسي، سياسي عراقي، يشغل منصب رئيس مجلس النواب منذ 15 سبتمبر 2018، وهو بذلك أصغر رئيس برلمان في تاريخ جمهورية العراق، وأول من يعاد انتخابه في البلاد رئيسا للمجلس النيابي.

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