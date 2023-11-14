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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد 16 ساعة..الجيش الإسرائيلي ينسحب من طولكرم

جنود الاحتلال
جنود الاحتلال

بعد 16 ساعة من العنف والفوضى التي خلفها جيش الاحتلال، انسحب الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، من مدينة طولكرم ومخيمها شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وارتقى 7 شهداء برصاص قوات الاحتلال فضلا عن إصابة عدد آخر، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز.
وانسحب الجيش الصهيوني بعدما عاث فسادا في طولكرم واوجد دمار كبيرا في الشوارع والبنى التحتية.
وحذرت مراقبون أمريكيون مما يفعله الجيش الصهيوني  في الضفة الغربية من عمليات دهم وتخريب علاوة على بب المستوطنين في الضفة الغربية وأن ذلك قد يشتعل الأمور ويصعد في الضفة الغربية المحتلة.

 

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