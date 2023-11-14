بعد 16 ساعة..الجيش الإسرائيلي ينسحب من طولكرم

بعد 16 ساعة من العنف والفوضى التي خلفها جيش الاحتلال، انسحب الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، من مدينة طولكرم ومخيمها شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وارتقى 7 شهداء برصاص قوات الاحتلال فضلا عن إصابة عدد آخر، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز.

وانسحب الجيش الصهيوني بعدما عاث فسادا في طولكرم واوجد دمار كبيرا في الشوارع والبنى التحتية.

وحذرت مراقبون أمريكيون مما يفعله الجيش الصهيوني في الضفة الغربية من عمليات دهم وتخريب علاوة على بب المستوطنين في الضفة الغربية وأن ذلك قد يشتعل الأمور ويصعد في الضفة الغربية المحتلة.